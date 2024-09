La strada del Grifone: "Il Poggibonsi farà soffrire"

"Il Poggibonsi? E’ una squadra che da anni fa questa categoria, una squadra ostica che farà di tutto per metterci in difficoltà".

L’attaccante Edoardo Marzierli, al termine della seduta di allenamento di ieri pomeriggio, presenta così il match che domenica, inizio alle 16, vedrà i "Leoni" giallorossi di scena allo stadio "Zecchini".

"Siamo un bel gruppo, c’è una bellissima atmosfera e si lavora bene – prosegue il bomber – e la squadra è forte anche senza Marzierli. Io sono uno del gruppo e sono a disposizione della squadra". Poi l’attaccante biancorosso fa il punto sul torneo.

"E’ un campionato dove non c’è nulla di scontato, dove tutte le partite sono difficili e dove c’è sempre da battagliare". Infine un riferimento agli sportivi." Ringrazio i tifosi – conclude Marzierli – che ci sono sempre vicini sia in casa che in trasferta e noi facciamo il massimo, con il lavoro, per cercare di dare loro le soddisfazioni che si aspettano da noi".

E da ieri è aperta la prevendita per i biglietti relativi alla partita di domenica. I tagliandi potranno essere acquistati in prevendita nei punti vendita ufficiali, il centro sportivo di Roselle e online attraverso la piattaforma Ciaotickets. Inoltre potranno essere acquistati il giorno della partita a partire dalle 13 al botteghino in viale Michelangelo. I biglietti riservati ai tifosi ospiti potranno essere acquistati anche il giorno della partita, sempre a partire dalle 13 al botteghino di via Fattori.