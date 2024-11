La strada del Grifone. Le prime indicazioni giuste

Il Grosseto, dopo la vittoria esaltante sul terreno di gioco del Follonica Gavorrano, sembra essere rinato a vita nuova. La manovra dei biancorossi, con l’arrivo del centrocampista Caponi che mister Consonni ha subito mandato in campo, è nettamente migliorata sia nella fase difensiva che in quella offensiva, all’insegna di quell’equilibrio (tre gare consecutive che il Grosseto non prende gol) che fino a questo momento era mancato al collettivo maremmano. E’ chiaro che un solo giocatore non può fare la differenza, ma il contributo dell’ex centrocampista della Pistoiese è stato di ottimo livello. Una vittoria brillante contro un avversario di qualità che deve rappresentare l’inizio di un nuovo cammino per Cretella e compagni i quali, ora, sono chiamati a dare continuità ai risultati per risalire la più presto la china dal momento che il Grosseto, attualmente, è ancora in zona playout (12 punti). Ed il calendario, in questo senso, sembra essere favorevole dal momento che nel prossimo trittico di gare (in casa con il Flaminia e due trasferte consecutive con Fezzanese e San Donato Tavarnelle) il Grosseto affronta, senza sminuire il valore di nessuno, tre avversarie alla propria portata. Domenica, dunque, allo stadio "Zecchini" arriva l’undici del Flaminia Civitacastellana (10 punti) dopo il pareggio casalingo con il Seravezza Pozzi e nel Grosseto è atteso il rientro del bomber Marzierli.

P.P.