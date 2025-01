La svolta Avis mette la freccia e vola in vetta

Sei vittorie, di cui due conseguite in trasferta, hanno caratterizzato la quattordicesima giornata del campionato di Prima categoria (girone A). Un turno che ha portato dei cambiamenti al vertice della classifica. Al primo posto, scavalcando il San Costanzo, è salito l’Avis Montecalvo. In seconda piazza, a meno 1, tre squadre: Peglio, Atletico Mondolfo e San Costanzo. Una graduatoria in alto decisamente corta, con 6 compagini divise da 6 punti. In basso sta reagendo il Muraglia, sabato vittorioso nel match con il Real Altofoglia.

I numeri. La Falco Acqualagna dopo quattro vittorie consecutive sabato sul campo della Maior si è dovuta accontentare di un pareggio. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’Avis Montecalvo (30 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 3 reti). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 9 le reti subite). L’Avis Montecalvo, il Real Altofoglia, la Falco e l’Apecchio sono le squadre più votate ai pareggi (5).

Il commento. La neo capolista Avis Montecalvo sabato ha superato in rimonta un coriaceo Apecchio. Il portiere e allenatore Francesco Scotti cosi commenta la partita. "La vittoria per 3-1 su un campo impegnativo dopo la pausa natalizia è stata fondamentale per portarci in testa alla classifica di questo campionato così equilibrato. Il successo è frutto dell’impegno e della determinazione di tutta la squadra, che ha saputo affrontare le difficoltà del match con grinta e concentrazione. Continueremo a lavorare sodo per mantenere questo livello di prestazioni e affrontare al meglio le prossime sfide. Già a partire da domenica dove andremo ad affrontare una squadra in salute (il Peglio) che sta dimostrando tutto il suo valore domenica dopo domenica".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 14 partite è la seguente: 11 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 6 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Luca Braccioni (Peglio), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Salvatore Saurro (San Costanzo), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 5 reti: Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro). Thomas Santarelli (Avis Montecalvo), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo). 4 reti: Francesco Messina (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Matteo Galdenzi (Csi Delfino), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Federico Balducci (Avis Montecalvo), Bernardino Paoli, William Cecchini (Major). Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Luca Palazzi (Mercatellese). Seguono con 3 reti a testa ben 16 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Fabbri (Apecchio), 2)Ballotti (Pantano), 3)Vincenzi (San Costanzo), 4)Fontanesi (Avis Montecalvo), 5)Rossini (Atletico Mondolfo), 6) Banci (Csi Delfino), 7)Paiardini M (Peglio), 8)Lunadei (Muraglia), 9)Palazzi (Mercatellese), 10)Latini (Tavernelle), 11)Boiani (Nuova Real Metauro). All. F.Giorgini (Peglio). Arbitro Biagini di Pesaro (A.Mondolffo-San Costanzo). Amedeo Pisciolini