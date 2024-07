La Terza categoria cerca nuove squadre. La Figc pronta a incentivare le iscrizioni

La Terza categoria cerca squadre. Dopo la promozione dell’Indicatore e con il Badia Agnano che si prepara al salto complice la vittoria in Coppa, al momento il lotto di partecipanti alla prossima stagione può contare su 14 formazioni aretine. C’è la Fortis Arezzo, il Kerygma, l’Atletico Valdambra, Bucine e Badia a Roti oltre a Faellese, Monsigliolo, Monterchiese, Pietraia, Sangiustinese, Strada, Terontola, Tregozzano e Tuscar. Queste salvo ovviamente ripescaggi ulteriori che la Figc si augura di no e in cuor loro anche le formazioni con poche speranze di ripescaggio perchè ciò significherebbe l’arrivo di squadre da Siena o Firenze che potrebbero allungare le trasferte e nella peggiore delle ipotesi portare via un pass per la Seconda categoria. Ecco perchè la Figc di Arezzo sta cercando nuovi club. Oltre a particolari incentivi su iscrizione e aiuto nella parte burocratica alla Terza categoria sarebbe inoltre consentito di poter giocare dal venerdì al lunedì come accade ad esempio a Firenze.