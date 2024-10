La terza trasferta. La Fermana in Abruzzo cerca il riscatto

Terza trasferta per la Fermana in questo campionato, terza volta di fila su un sintetico ma per la prima volta, tra Campionato e Coppa Italia, si viaggia fuori regione. Non una trasferta proibitiva in termini di distanza, con tanto di viaggio fatto in giornata, ma senza dubbio non semplice per il tasso tecnico de L’Aquila. Squadra abruzzese guidata da Giovanni Pagliari che vuole buttarsi alle spalle il 5-0 di domenica scorsa subito a San Benedetto del Tronto e che ha tanta voglia di riscatto., Discorso identico per la Fermana, squadra fin qui da "esportazione" visto che i 6 punti conquistati (4 soli in classifica in virtù del -2 di partenza) sono stati conquistati sempre in trasferta e sempre su fondi sintetici. Un fattore da non sottovalutare come anche la questione relativa agli ex di turno su sponda aquilana: Manuel Giandonato e Gianvito Misuraca, nelle ultime due stagioni colonne canarine oggi in rossoblù, mentre mancherà all’appello Giorgio Mantini fermo per squalifica Sa bene che non sarà una gara semplice l’altro ex di turno (in rossoblù da giocatore e poi tecnico) Dario Bolzan: "Abbiamo fatto una settimana di grande impegno e ottimi allenamenti, la mentalità del gruppo nel quotidiano è stata ottima. Chiaramente rimane il rammarico per la sconfitta di domenica scorsa perchè non doveva succedere e ci sarà grande voglia di riscatto da parte di tutti noi. Andiamo ad affrontare una squadra che è tra le favorite per la vittoria finale, questa è una gara che si prepara da sola e gli stimoli arrivano in maniera naturale. Noi abbiamo ben fissati i nostri obiettivi, così come loro, e mi auguro che venga fuori una bella partita contro una squadra molto forte; ho ottimi ricordi di L’Aquila, sia da calciatore che da allenatore, e questo è anche per me uno stimolo ulteriore nel far bene". Il tecnico argentino può tornare a schierare il tridente titolare con il rientro di Sardo sulla sinistra, dopo la squalifica, mentre potrà contare almeno per uno spezzone sulla fantasia e sull’inventiva di Palumbo alla prima convocazione stagionale, pronto a dare il suo contributo. Per il resto potrebbero non esserci cambi sostanziali in casa canarina anche in virtù del fatto che con l’Isernia è mancato risultato e un po’ di precisione in fase realizzativa, non di certo la prestazione. Fermana che ovviamente non sarà sola, con i tifosi gialloblù pronti a raggiungere L’Aquila. Arbitra il signor Galiffi di Alghero.

Probabile Formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 2 Marucci, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 15 Valsecchi; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 3 Cocino, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 18 Fontana, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 23 Pinzi, 24 Polanco, 27 Granatelli, 30 Lomangino All. Bolzan

Roberto Cruciani