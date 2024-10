La trasferta di Terranuova. Il Grifone cerca conferme

Per la sesta giornata del girone d’andata il Grosseto (7 punti) è atteso dalla trasferta di Terranuova Bracciolini dove domani, inizio alle 15, affronterà l’undici del Terranuova Traiana (6 punti). I biancorossi di mister Malotti, nuovamente in panchina, hanno trascorso una settimana di lavoro intenso in serenità e sono attesi (Benucci è l’ex di turno) a una conferma dopo la vittoria con la Sangiovannese mentre i locali, in serie positiva da quattro giornate, dopo il punto conquistato in casa dell’Ostia Mare puntano al sorpasso in classifica: una gara, dunque, ricca di motivazioni. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno; assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Antony Di Minico di Ariano Irpino.I tifosi grossetani potranno acquistare domenica i biglietti direttamente al botteghino dello stadio.

Il costo del biglietto è di 12 euro. I cancelli di ingresso e la biglietteria dell’impianto saranno aperti dalle ore 13,45. Sono state emanate disposizioni precise per l’accesso all’impianto da parte dei tifosi maremmani ai quali sarà consentito il parcheggio nel piazzale antistante lo stabilimento Fimer SpA, con accesso allo stadio transitando lungo via San Giorgio; quindi potranno raggiungere la gradinata a loro riservata attraverso il percorso pedonale che costeggia il torrente Ciuffenna. I dirigenti della società aretina invitano tifosi e sportivi a rispettare le indicazioni per garantire un accesso regolare e senza inconvenienti.