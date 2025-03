La trasferta. Perignano battagliero. Ma torna a mani vuote

SPORTING CECINA

1

FRATRES PERIGNANO

0

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Cionini, Moroni, Diagne, Skerma, El Falahi, Olivotto. All.Brunetti.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri, Taraj, Viola, Rossi. All.Fanani.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatore: al 18’pt Olivotto.

Cecina – I Fratres Perignano interrompono la loro striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi e sono costretti loro malgrado, a cedere l’intera posta il palio allo Sporting Cecina. Una trasferta amara per un risultato che penalizza ancora una volta, come in altre occasioni, la squadra di mister Fanani. Una partita combattutissima, come era nelle previsioni della vigilia, in cui i rossoblu perignanesi hanno messo in campo tanta determinazione nel tentativo di raggiungere una vittoria. Purtroppo anche oggi sul terreno del Cecina abbiamo rivisto come ai Fratres Perignano, pur avendo tessuto buone trame di gioco e anche pur avendo creato diverse occasioni da gol, è mancata quella zampata vincente sottoporta che poteva dargli l’intera posta in palio. E’ di marca perignanese l’avvio di partita, con la squadra che costringe i tirrenici nella loro metà campo ma la porta di Cappellini rimane inviolata. Lo Sporting Cecina partito sornione al 18’ si porta in vantaggio con il suo attaccante Olivotto che si muove bene in area ospite e insacca la palla alle spalle di Serafini. Immediata è la risposta dei Fratres che giocano con grinta ma ogni loro tentativo di pareggiare il conto viene stoppato sul nascere dalla difesa locale. Si va al riposo con la squadra cecinese in vantaggio. Nella ripresa continua il forcing della squadra di Fanani. Purtroppo in diverse occasioni la troppa frettolosità ma anche l’eccesso di zelo in fase di rifinitura porta gli avanti rossoblù a sbagliare nelle conclusioni. Per gli ospiti rossoblù una sconfitta immeritata e in classifica si fanno raggiungere dal vittorioso Certaldo.

