La vetta si allontana. La Carrarese avanza adagio. Torres e Cesena scappano. Ai ’Marmi’ arriva l’Arezzo

Dopo due giorni di riposo la Carrarese torna al lavoro quest’oggi per preparare il derby di domenica sera (ore 20,45) allo stadio dei Marmi contro l’Arezzo. Il pari esterno con la Fermana è stato accolto in maniera tiepida dalla tifoseria azzurra che sperava di tener viva la corsa su Torres e Cesena scappate, invece, rispettivamente a +12 e +14. Con 18 gare ancora da disputare diventa irrealistico pensare a un riaggancio ragion per cui c’è da concentrarsi sul mantenimento di un terzo posto che rappresenterebbe, comunque, un piazzamento importante e prezioso in funzione dei successivi playoff. Meglio lasciar perdere in ogni caso le visioni ad ampio raggio per concentrarsi sulla stretta attualità e su di un Arezzo che come la Carrarese viene da 3 risultati utili grazie ai quali ha raggranellato 7 punti. Gli amaranto di Paolo Indiani non prendono gol da 180 minuti e domenica sul proprio campo hanno piegato di misura il Rimini.

Non sarà, dunque, un compito facile per gli uomini di Alessandro Dal Canto imporsi su una formazione in salute. Servirà una prestazione sulla falsariga di quella che valse loro all’andata il 3 a 1 esterno in rimonta. Una nuova settimana di allenamento nelle gambe dovrebbe consentire al tecnico veneto di poter riaccogliere tra i convocati sia Capezzi che Morosini. Dal Canto venerdì scorso ha anticipato che i due pezzi da novanta del mercato estivo sono ormai clinicamente recuperati dai rispettivi infortuni e adesso si tratta solo di una questione di condizione fisica da riprendere. Un altro giocatore che potrebbe tornare a disposizione domenica è Niccolò Belloni fermato nelle ultime settimane da un problema di appendicite. Chi aspetta ancora il via libera dei medici è, invece, Davide Grassini che in settimana dovrebbe essere sottoposto ad esame di controllo per verificare se la frattura alla clavicola si è rinsaldata. Una volta ricevuto l’ok il laterale destro verrebbe reintegrato prontamente visto che ha continuato a correre coi compagni.

La possibilità di tornare ad avere delle alternative importanti in ruoli chiavi costituirà sicuramente un valore aggiunto per le scelte di Dal Canto. Non dimentichiamo, infine, che domenica è previsto anche il rientro di Riccardo Palmieri, reduce dal turno di squalifica, che probabilmente ad oggi è il centrocampista che ha avuto il rendimento migliore in questa prima parte di stagione.