La Vigor vive tra campo e mercato. Obiettivo recuperare gli infortunati

di Nicolò Scocchera

È stato un Natale sereno in casa Vigor Senigallia. Le ultime tre vittorie hanno esaltato i tifosi e caricato di ottimismo la truppa di mister Aldo Clementi, ma il tempo dei brindisi e delle pacche sulle spalle è terminato. La Vigor è tornata al lavoro, il tecnico ha tutto il tempo per preparare al meglio la trasferta di Termoli (domenica 7 alle 14.30, ndr), senza adagiarsi sugli allori. Ci sono alcuni punti da risolvere, su tutti la situazione infortuni: Capezzani e Bucari non sono ancora rientrati, Denis Pesaresi invece ha disputato un campionato a singhiozzo a causa del problema al polpaccio e non è affatto scontata la sua presenza in Molise. Infine c’è Broso, non ancora al top, ma non per questo meno decisivo come testimonia la rete al "Riviera delle Palme".

La situazione è molto più serena rispetto a qualche settimana fa, tuttavia il timore per nuovi contrattempi fisici è sempre dietro l’angolo. La società non vuole farsi trovare impreparata e in questi ultimi giorni di mercato potrebbe regalare a mister Clementi l’innesto giusto. "Stiamo monitorando la situazione del mercato, non lo nego – dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni –. Il rientro di Capezzani si avvicina, ma giocatori come Baldini, Gambini e Mancini hanno bisogno di rifiatare se vogliamo far si che la Vigor continui a lottare nelle zone nobili della graduatoria. Una indisposizione o un infortunio ci creerebbero seri problemi quindi potremmo finalizzare qualche operazione. Ciò avverrà solo se si presenterà l’occasione giusta".

E l’occasione giusta potrebbe arrivare da una manciata di chilometri più a nord della spiaggia di velluto. La Vigor Senigallia infatti non ha mai nascosto il proprio interesse per Sergio Gonzalez, centrocampista spagnolo classe 1998 del Fano. Nessuna trattativa però è stata avviata, nessun abboccamento, solo un’attenta analisi della situazione come ricorda la dirigenza vigorina. "Non è nostra intenzione intrometterci nelle dinamiche di altre società – conferma Moroni –. Ad oggi non c’è nessuna trattativa in corso, Gonzalez è un ottimo giocatore, un profilo che avevo seguito in passato, ma è un tesserato del Fano. Le voci fanno parte del mercato, ma non devono portare a conclusioni affrettate. Continueremo a la situazione, se dovesse presentarsi l’opportunità giusta saremo pronti a coglierla. Il mercato è cambiato molto negli ultimi tempi, ma abbiamo tempo sino al 4 gennaio, vediamo cosa accadrà".

Ad oggi la Vigor sta cercando un centrocampista, ma non è detto che il profilo giusto arrivi da un altro club marchigiano o dalla stessa categoria. Oggi la priorità è recuperare tutti gli infortunati e proseguire il cammino con immutato entusiasmo per non perdere contatto con il treno delle prime della classe.