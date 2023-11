La Virtus Libertas guarda tutti dall’alto

Il fattore V nel primato solitario della Virtus Libertas. I cittadini sprintano due volte nei primi 20’ con le conclusioni da fuori di Vena e Vezzani e guardano tutti dall’alto nel girone C di Prima. Gli Original Celtic Bhoys accorciano con la punizione di Obeng e nella ripresa macinano gioco senza però impensierire Orlandini. Risale in terza piazza la Povigliese che cala il poker (4-1) sul Daino Santa Croce grazie al double di Saturno (rigore e punizione), al penalty di Dieng e all’inserimento di Galloni; per gli ospiti accorcia Macrì. Prezioso punto esterno per la Virtus Correggio che rimonta il Masone, passato dagli undici metri con Durmishi, grazie a Brocchetta. Un destro angolato di Vanacore fa sorridere la Rubierese che piega a fatica la cenerentola Virtus Cibeno. Gli spazi larghi del "Pertini" esaltano la FalkGalileo che mata (4-2) il Reggiolo, centrando una vittoria che mancava da 7 gare: incornata-lampo di Arcuri, due stilettate da fuori di Canevari e spizzata di Redo su cross di Cavaliere. Per i locali accorciano Gaioni in mischia e Giovannini su tap-in da centro-area. A Maranello si salva in extremis il Casalgrande che strappa il 2-2 con Morselli, indispensabile per mantenere la corona insieme al Monteombraro. I rossoblù avanti con Barbieri, poi sbagliano più volte il raddoppio. Amaro pari per il Quattro Castella che impatta (1-1) in casa con la Casalese salvata dalla traversa su destro da fuori di Fantini e dall’incrocio sul tiro a giro di Hoxhaj. Gli ospiti in gol con Contu subito riagguantato dal penalty di Panaro.

In Seconda il Santos 1948 non riesce a sfondare (0-0) il muro della Virtus Bagnolo, pure salvata dal legno su staffilata di Geraci ed è affiancata in testa dalla Saxum United corsara in rimonta (3-2) sul San Faustino. Sbloccano i cittadini con Francia, pari immediato firmato di cabeza da Lettieri che poi propizia anche il raddoppio, ma nella ripresa è decisiva la doppietta dell’imprendibile Ceesay. Emozioni nel derby del "Bedogni" fra l’Abc e la Barcaccia che passa col penalty di Falbo, poi viene agguantata dal gol dell’ex Lumetti (tiro a giro) e sorpassata dal tocco sul secondo palo di Gallinari. Ci pensa Di Mugno a ristabilire la parità. Pari ad occhiali fra Montecavolo e United Albinea con gli ospiti vicini al bersaglio grosso due volte con Ferrante fermato dalla traversa e dal portiere. La Virtus Calerno ringrazia il numero uno Bertani decisivo con 5 interventi per sigillare il blitz (2-1) sulla finora imbattuta Fontanellatese che aveva riequilibrato con la punizione di Bottarelli il tap-in di Boretti. Nella ripresa il guizzo del solito Falbo.

Primo brindisi in Terza della matricola Biasola che rovina la Festa d’Autunno di Puianello. Prestazione maiuscola per gli ospiti che, nonostante il rosso sventolato nella prima frazione al centrale Cortenova, dominano il match grazie alla doppietta di Tejeda intervallato dalla rete in mischia di Kokolari. Sussulto anche dell’Invicta Gavasseto che asfalta (4-1) l’ex regina Vetto, lanciando la volata al primato solitario della Casalgrandese corsara (4-2) sul sintetico dello Sporting Tre Croci grazie al tris del puntero Riella e alla singola di Delcore. Rinviata per campo impraticabile l’inedita sfida fra il Collagna e gli Amici di Davide. Nel girone B resta in partita per oltre 80’ la Plaza Montecchio ma alla fine deve alzare bandiera bianca (1-4) alla capolista S.Ilario anche a causa di una doppia inferiorità numerica (espulsi Leone e Crispino).