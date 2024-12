La Vis Nova pesca da Cinisello: ecco Tumiatti

Si allarga il lotto di giocatori della Vis Nova provenienti dal Cinisello. Grazie ai buoni uffici del direttore sportivo Giuseppe Zora, pure lui proveniente da Cinisello, arriva a Giussano anche l’attaccante classe 2004 Jacopo Tumiatti che a livello giovanile aveva iniziato alla Folgore Caratese prima di passare, tra gli Allievi, alla compagine milanese per restarci ininterrottamente fino a questa sessione di mercato di riparazione. Nella passata stagione in Promozione Tumiatti era andato a rete in quattro occasioni, ben 16 ancora in quella precedente nella categoria Juniores Regionale. Il suo innesto va parzialmente a coprire le partenze di ben tre elementi. Non indosseranno più la casacca giussanese il difensore classe 2006 Simone Bernocchi e i due centrocampisti classe 2003 Paolo Ceresi e Diego Sapio, tutti comunque ai margini delle rotazioni di mister Raspelli. Che entro Natale aspetta altri colpi anche perché la sua squadra è ancora in corsa per due obiettivi prestigiosi: dalla prima giornata è in testa al campionato di Promozione girone B ed è ancora in lizza per la conquista della Coppa Italia di categoria.

Passando al girone A tre movimenti in entrata e tre in uscita per il Ceriano Laghetto. Hanno salutato le Groane a centrocampo Marco Sedini e Daniele D’Elia oltre all’attaccante Lorenzo Gerevini e sono arrivati Tommaso Frau come punta dal Gavirate con lui Riccardo Coratella dal Vighignolo, in mezzo al campo Luca Giuliani dalla Base. L’Universal Solaro ha aggiunto sempre dalla Base l’attaccante Eduardo Romeo al posto di Dell’Occa che ha già esordito a Seregno domenica scorsa.

Ro.San.