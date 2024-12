La capolista in Promozione

"La classifica ci sorride, ma la cosa di cui sono più orgoglioso è l’educazione con cui i nostri ragazzi si stanno comportando su tutti i campi". Con queste parole il patron Gian Lauro Morselli (in foto con mister Paganelli) ha aperto la serata degli auguri della Cdr Mutina, capolista di Promozione, da ’Bobotti’. "Prima di tutto voglio ringraziare gli sponsor – le sue parole – che ci permettono di essere una società sana. Abbiamo una grande storia alle spalle e siamo in una categoria importante, il futuro lo stiamo già programmando. La classifica dice che siamo messi molto bene ma il campionato comincia sabato a Fiorano, siamo 0-0 palla al centro". Moselli ha poi ripercorso l’inizio della stagione, quando sembrava volesse chiudere col calcio. "Questa rosa è nata a maggio – ha spiegato - quando ero stanco e deluso. Devo dire grazie al nostro ds Pivetti, siamo stati 2 o 3 giorni a ragionare su cosa fare. Grazie a mister Paganelli, persona molto competente. Ma la cosa di cui sono più fiero è che siamo su tutti i campi con correttezza ed educazione, posso dire di avere una squadra di bravi ragazzi e con delle belle teste. Un grazie speciale va al presidente Giovanni Maggi e ai tanti che ci danno una mano. E poi uno messaggio per Simone Macchi (che ha dovuto smettere col calcio, ndr): ti aspettiamo sempre con noi a braccia aperte".

Mercato. Colpo in difesa per la Sanmichelese che ha chiuso per Filippo Palladini (2005) dal Casalgrande. Lo United Carpi potrebbe annunciare oggi l’attaccante Bojardi ex Castelfranco, mentre in Prima si rinforza ancora il Medolla capolista che per l’attacco ha preso Fatjon Suma (’91) dal Felsina, autore di 6 reti con lo Scandiano promosso in Eccellenza e già con le maglie di Maranello, Zocca, Pavullese, Zola.

d.s.