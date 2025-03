La Vis Nova si fa buttare fuori. Beffa a Pianico, rimontati 2 gol

GIUSSANOdi Roberto SanvitoIl sogno di approdare in finale si trasforma in incubo per la Vis Nova che avanti 2-0 si fa rimontare dal Pianico, chiude in dieci uomini e perde 3-2. Sfuma l’obiettivo della Coppa Italia dopo un cammino brillantissimo, sfuma la prima opportunità di ritornare immediatamente in Eccellenza, resta il campionato dove le Lucertole mantengono sei lunghezze di vantaggio sul Seregno a cinque turni dalla fine.

E domenica a Giussano c’è Vis Nova-Seregno. Vedremo quale sarà il contraccolpo psicologico e fisico dopo 90 minuti durissimi contro una squadra di casa molto più fisica che per tutto il primo tempo patisce il fraseggio e la tecnica della Vis Nova che però dopo lo 0-2 perde le distanze, subisce troppo presto il gol che dimezza il vantaggio e via via arretra il baricentro fino a essere continuamente respinta nella propria area di rigore. Peccato perché l’inizio di gara è fantastico per i ragazzi di Raspelli che mettono in mostra la migliore versione del loro calcio, i difensori del Pianico vanno in tilt e al terzo affondo il punteggio si sblocca; sugli sviluppi di un corner per Mantegazza c’è solo da spingerla in rete. Reazione sterile del Pianico, Brambilla non corre rischi. Dietro i bergamaschi traballano, ma al 26’ Innocenti non ne approfitta e calcia centralmente. Lo 0-2 mette a nudo i guai della difesa locale, calcio lungo di Agosta, Piacenti beffa la retroguardia e in diagonale non sbaglia. Passano sessanta secondi e Baccanelli risolve una mischia, la difesa Vis Nova capitola. Al 55’ dopo una magia a centrocampo, Morotti serve a Innocenti il pallone del match-point che lo spreca. E dopo l’ora di gioco arriva il 2-2, Signorelli vince un duello in area, conclusione sporca ma efficace, Brambilla non sembra esente da colpe. L’inerzia ora è tutta dei padroni di casa, al 75’ Boccardo lascia – ingenuamente – i suoi in dieci.

La Vis Nova ha come massima aspirazione i rigori, non la pensa così il Pianico che continua a spingere e chiude i conti all’85’ con l’incornata di Maggioni.