La Zenith a caccia dell’impresa. A Ravenna serve la gara perfetta

Trasferta da brividi per la Zenith Prato. La prima squadra del sodalizio di via del Purgatorio, oggi alle 17.30, sarà impegnata nell’anticipo della 27ª giornata del girone D di serie D sul campo del Ravenna. Inutile dire che il match si preannuncia quasi proibitivo, guardando alla forza dell’avversario, attualmente secondo in classifica con 61 punti e a due sole lunghezze dalla capolista Forlì. I ravennati hanno un organico di prim’ordine, costruito in estate per puntare direttamente alla vittoria del campionato, e certo non lasceranno strada libera alla fame di punti dei pratesi, che al contrario sono ancora in lotta per evitare la zona play out a quota 29.

E’ anche vero, però, che la Zenith Prato sta attraversando un buon momento di forma ed è reduce da due vittorie consecutive, che hanno parzialmente fatto dimenticare la sconfitta a tavolino rimediata contro il Cittadella Vis Modena per il tesseramento irregolare di Tempestini. I bizantini, inoltre, hanno appena ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia di Serie D e saranno di nuovo in campo mercoledì prossimo allo stadio Bonolis di Teramo contro il Guidonia, che a sua volta ha eliminato il Martina Calcio. Può essere, quindi, che i tanti impegni inducano il tecnico dei giallorossi, Marco Marchionni, a fare ampio ricorso al turn-over. In casa bluamaranto, invece, sicuro assente sarà il laterale Messini, ancora alle prese con alcuni problemi ad un ginocchio, e anche l’attaccante Longo è in forte dubbio a causa di un attacco febbrile. Di conseguenza nel 4-3-1-2 schierato abitualmente da mister Settesoldi in porta dovrebbe ancora trovare spazio Brunelli. In difesa a destra Fiaschi e a sinistra Perugi, con al centro la coppia composta da Cela e Pupeschi. A centrocampo Cecchi, affiancato da Kouassi e uno fra Saccenti e Nistri, con Rosi o Toci ad agire da trequartista dietro alle due punte, che dovrebbero essere Falteri e Cellai. Il Ravenna dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2: Fresia in porta. Agnelli, Venturini (o Esposito) e Amoabeng in difesa; Crosariol, Mandorlini (o Rossetti), Biagi e Rrapaj a centrocampo; Guida (o Lordkipanidze)dietro le due punte Di Renzo e Zagrè. Indisponibili Mereghetti e Ilari, Onofri rientra, ma partirà dalla panchina, come probabilmente Esposito.

"Partita difficile contro un avversario di grande caratura che sta facendo un campionato molto diverso dal nostro e che giocherà per non lasciare punti per strada e agguantare il primato – commenta Simone settesoldi, allenatore della Zenith Prato –. La mia squadra però adesso è molto diversa da quella che perse all’andata contro i ravennati. Andremo per fare la nostra prestazione e cercare una impresa che ci consenta di smuovere la classifica. Con la testa abbastanza sgombra e senza ossessioni".