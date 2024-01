L’Academy affonda. Poker dell’Hellas Verona

Non la partita più lieta della stagione per la San Marino Academy, che cercava risposte confortanti a Verona. E trova, invece, uno 0-4 maturato, nella sua gran parte, nei 10’ precedenti l’ora di gioco, anche se l’Hellas ha dato più di una riprova nel corso del match di essere una formazione meritevole di stazionare nella parte alta della classifica. Non mancano neppure i legni – su ambo i fronti – in una gara che mister Venturi decide di cominciare con l’ex Carrer (all’esordio) a centrocampo e con Carlini sulla fascia. In porta c’è Montanari al posto della squalificata Limardi.

San Marino Academy: Montanari; Carlini (66’ Prinzivalli), Gardel, Manzetti, Peare; Puglisi, Brambilla (88’ Modesti), Carrer (54’ Tamburini); Bonnín (66’ Bertolotti), Barbieri (88’ Pirini), Giuliani. A disposizione: Gallesio, Montalti, Ladu, Mariotti. All.: Venturi.

Serie B (13ª giornata): Parma-Pavia 4-1, Arezzo-Tavagnacco 4-0, Brescia-Bologna 3-1, Freedom-Cesena 1-2, Hellas Verona-San Marino Academy 4-0, Ravenna-Genoa 0-5, Res Roma-Chievo 1-4, Ternana-Lazio 1-1.

Classifica: Ternana, Parma, Lazio 34; Cesena 31; Hellas Verona, Genoa 24; Chievo 20; Brescia 18; Arezzo 17; Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 4; Ravenna 1.