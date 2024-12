L’accordo. La Caramella Buona nuovo partner. Contro abusi e violenza su minori

Il Carpi ha presentato ieri la propria partnership con l’associazione no profit ’La Caramella Buona’ che dal 1997 a livello nazionale si occupa del contrasto degli abusi su minori e donne, dal bullismo alla violenza, ottenendo, ad oggi, oltre 250 anni di condanne al carcere e un ergastolo a carico di sex offender. Il fondatore dottor Roberto Mirabile è il nuovo responsabile biancorosso delle politiche di ’Safeguarding’, obbligatorie da agosto 2023 per le squadre professionistiche, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di abuso, violenza e discriminazione per la salvaguardia dei tesserati, in particolare minori. "Una grande soddisfazione – spiega il dg Enrico Bonzanini – poter accogliere nel Carpi una persona speciale come Roberto Mirabile, la presenza di una figura così autorevole rappresenta un valore aggiunto per le famiglie dei 300 ragazzi, ragazze, bambini e bambine tesserati Carpi. Un ulteriore motivo di orgoglio è avere due aziende di prim’ordine come Crea-Si e Gob, rappresentati da Gloria Trevisani e Simone Bertoni, al nostro fianco in questo progetto". Mirabile ha spiegato di aver trovato "nella dirigenza del Carpi una forte sensibilità nei confronti della tutela dei minori. Nei prossimi mesi organizzeremo incontri di formazione su questo tema per allenatori, dirigenti, ragazzi e genitori. La violenza sui minori può celarsi dietre varie forme, quella psicologica, fisica, il mancato ascolto delle problematiche dei ragazzi fino alla violenza sessuale con o senza contatto fisico".

In foto: Mirabile col dg Bonzanini assieme a Trevisani e Bertoni

d.s.