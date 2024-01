L’aggressione al portiere rinaldi. Daspo di tre anni al padre di Shpendi ’Manuzzi’ di Cesena chiuso per una partita

Il questore di Forlì-Cesena ha disposto il Daspo per Liman Shpendi (per tutti Alex), padre del giocatore del Cesena Cristian Shpendi, dopo gli avvenimenti relativi all’incontro di calcio Cesena-Olbia di domenica sera allo stadio Manuzzi, quando l’uomo, a partita appena terminata, è entrato in campo tentando di colpire con un pugno il portiere Filippo Rinaldi di Montecchio ed estremo difensore dell’Olbia. Per i fatti accaduti il padre del giocatore è stato denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e per percosse, benché la parte offesa non abbia inteso presentare al momento formale querela.

Una gara a porte chiuse al Cesena e ammenda di 1.000 euro al club: questa è invece la decisione del giudice sportivo della Serie C che ha deliberato sull’aggressione di Shpendi.