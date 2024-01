L’Aglianese riparte da zero. Contro il fanalino di coda via alla rincorsa ai piani alti

Anno nuovo, squadra nuova. Dopo la rivoluzione attuata sul mercato l’ Aglianese gioca in trasferta la prima di ritorno con l’ultima in classifica Borgo San Donnino con l’obiettivo di fare un girone diverso da quello d’andata. L’allenatore Francesco Baiano esprime tutta la consapevolezza di dover compiere la svolta in termini di risultati che la società ha preparato concretamente con la trasformazione radicale compiuta sul mercato.

"Sono arrivati tanti giocatori – dice Baiano – e tanti sono partiti, siamo una squadra diversa, ma lo zoccolo duro è rimasto e sono arrivate pedine che hanno voglia e fame, caratteristiche che a me piacciono tanto". L’Aglianese ha 21 punti a metà campionato, 15 in meno della capolista Ravenna, 9 in meno rispetto alla zona playoff. Difficile al momento puntare a quella posizione di vertice che era nelle aspettative della società alla vigilia del torneo, ma una risalita è possibile, considerando l’equilibrio che domina il girone e la mancanza almeno finora di una squadra nettamente sopra le altre. Il club ha dimostrato di fare sul serio, facendo partire i giocatori di punta del mercato estivo e sostituendoli con elementi conformi alle idee del tecnico Baiano. Delle formazioni schierate nelle prime gare di campionato sono rimasti solo 5 giocatori su 11 (Viscomi, Pupeschi, Iacoponi, Perugi e Marino). In avanti poi è cambiato tutto: sono andati via Bocalon, Santarpia e Lika e sono arrivati Della Pietra, Mascari e Vanni. Ma anche a centrocampo oltre al ritorno di Grilli e Remedi va registrato l’arrivo di Silvestro e dei giovanissimi Sow e Stolikas. E in porta è arrivato Valentini dalla Pistoiese. Il reparto meno toccato è la difesa con l’innesto del terzino classe 2005 Fontana dal del Sassuolo.

"Cosa cambierà dipende molto dai giocatori – afferma Baiano –; partiremo dallo zoccolo duro inserendo anche i nuovi, alcuni da subito altri sicuramente si ritaglieranno spazio importante perché avrò bisogno di tutti". Sul Borgo San Donnino, che è ultimo in classifica, Baiano predica attenzione e rispetto. "Non bisogna guardare la classifica – dice –, non è una gara semplice perché in questo campionato ogni squadra ha giocatori importanti e una buona organizzazione e tutte possono metterti in difficoltà se non vai con testa giusta".

Giacomo Bini