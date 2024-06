L’Alberino conquista la ’Coppa Cresti’. Vittoria storica dopo 30 anni di assenza

Si è da poco conclusa la 43ª edizione della ‘Coppa Fabio Cresti’, a cui hanno partecipato sedici squadre di Siena e provincia. Tutti i mercoledì e i sabato, da inizio maggio, si sono svolte le qualifiche, fino ad arrivare alle finali, con i campo Castellina Scalo (girone A), Alberino (girone B), San Miniato (girone C) e Staggia (girone D). Ad alzare al cielo il trofeo è stato proprio l’Alberino che ha riportato ‘a casa’ la Coppa Cresti dopo più di 30 anni di assenza: una vittoria quindi ‘storica’ per i colori rossoneri.

Si è piazzato al secondo posto il San Miniato, sul terzo gradino del podio lo Staggia, al quarto posto il Castellina Scalo. Si è svolta all’interno della ‘Coppa Fabio Cresti’ anche la seconda edizione al femminile, con quattro squadre partecipanti: l’Alberino, l’Empoli, l’Us Virtus e il San Miniato. Al termine di una mattinata trascorsa all’insegna del divertimento e del bello sport, le quattro compagini che si sono affrontate in campo, si sono così classificate: primo posto per l’Empoli, secondo posto per l’Alberino, terzo posto per l’Us Virtus, quarto posto per il San Miniato.