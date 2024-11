L’Alcione spreca troppo. Secondo stop con il Trento

Pomeriggio amaro per l’Alcione, che subisce la seconda sconfitta consecutiva, avviando così un mini ciclo negativo. Con questo risultato, il Trento raggiunge gli orange in classifica, portandosi a quota 22 punti. Sul campo dello “Stadio Breda”, non nelle migliori condizioni, gli ospiti si impongono con un punteggio di 0-1, grazie alla rete di Giannotti pochi secondi dopo l’inizio della seconda frazione. Il gol è frutto di un’azione ben orchestrata, con Frosinini che, dopo un ottimo dribbling, crossa dalla fascia per l’attaccante trentino, il quale non ha difficoltà a battere Bacchin. Da parte loro, gli orange hanno cercato in diverse occasioni di riequilibrare la partita. La chance più ghiotta è arrivata con un colpo di testa di Simone Palombi, che non è riuscito a inquadrare la porta dopo un preciso cross di Bright.

Il mister Cusatis, nonostante il rendimento eccellente avuto dai suoi ragazzi fino ad ora e il record storico di sei vittorie consecutive, dovrà lavorare molto sul piano mentale, poiché l’Alcione non ha mai guadagnato punti in situazioni di svantaggio. A complicare le cose ci sono avversari che si difendono con grande determinazione, ben consapevoli del potenziale offensivo della terza squadra di Milano. Ora l’obbiettivo è quello di tornare alla vittoria già nell’anticipo di settimana prossima contro la Pro Vercelli.