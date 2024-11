L’allenatore avversario. Greco: "Gara difficile, servirà il meglio di noi»

"Partita difficilissima quella che ci aspetta a Rimini, troviamo una buona squadra che ha fatto risultati importanti contro quasi tutte le grandi di questo girone. Dobbiamo mettere l’atteggiamento giusto come sempre senza pensare troppo agli ultimi risultati. Anche perché Rimini è un campo molto complesso con una grande tradizione. Servirà la miglior Torres". Lo dice Alfonso Greco (foto). Perché l’allenatore della Torres sa che quella di oggi al ’Romeo Neri’ può essere per i suoi una gara complicata. Nonostante tutto. "I biancorossi sono una squadra solida e fisica, ma che prova a fare calcio e questo non è scontato – dice – Sicuramente non andiamo a Rimini per sottovalutare l’avversario". Anche perché, secondo il tecnico della Torres, i veri valori di questo campionato ancora non sono ben delineati. "Questo è un campionato imprevedibile – dice Greco – Mon credo che la classifica di oggi racconti davvero tutti i valori. Ancora ci sono squadre che devono venire fuori. Ma noi dobbiamo, come sempre, pensare solo a noi stessi". E la Torres il suo dovere sin qui lo ha fatto ampiamente. In viaggio i sardi non hanno mai pronunciato la parola sconfitta. Un solo pareggio, quello di inizio stagione sul campo della capolista Pescara. Ma del resto il cammino della Torres è stato quasi perfetto anche in casa con una sola sconfitta contro l’Arezzo. Insomma, la squadra di Greco gode di buona salute. In classifica e anche in infermeria. "Spero di avere sempre tutti a disposizione – sorride Greco – Abbiamo la fortuna di poter pescare da una rosa di qualità e ora vedremo partita dopo partita quali scelte attuare per rendere sempre al meglio. La squadra sta bene, ci stiamo allenando sul sintetico e alcuni come Scotto lo patiscono un po’. Masala ha avuto un piccolo risentimento ed è in dubbio". Idee chiare su dove, nonostante il cammino da big, la Torres possa ancora avere margini di miglioramento. "Dove possiamo migliorare? Si può sempre crescere, anche contro la Pianese potevamo fare meglio. Specie nel primo tempo. Siamo comunque in crescita e dobbiamo continuare così". Regolarmente tra i pali l’ex Rimini Zaccagno, portiere che in Romagna ha trascorso una sola stagione ma che è rimasto nel cuore dei riminesi.