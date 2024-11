L’allenatore avversario. Taurino: "Affrontiamo una squadra solida»

"Del Rimini a me piace soprattutto la sua capacità di essere una squadra umile". Ha studiato attentamente i biancorossi Roberto Taurino (foto) che oggi al ’Barbetti’ contro la squadra di Buscè si gioca moltissimo della sua avventura sulla panchina del Gubbio. Perché i risultati dell’ultimo periodo non sono dalla sua parte e questo il tecnico leccese lo sa perfettamente. "Non ho parlato direttamente con il presidente – dice il tecnico degli umbri – ma con Pannacci e Degli Esposti. Abbiamo analizzato alcune situazioni, sicuramente da parte loro mi hanno dimostrato ancora fiducia". Fiducia a tempo, però, a sentire quello che si dice in Umbria. Così, a Taurino non resta che sperare che i suoi contro il Rimini risorgano. "Sarà una gara complessa come tutte le altre – dice – Affronteremo una squadra che ha dimostrato grande solidità. Ci renderanno la partita difficile, dovremo avere lo spirito e la voglia dell’ultima partita in casa, facendo in modo che la rabbia agonistica che abbiamo dentro non sfoci poi in qualche gesto poco lucido". E la testa naturalmente va alla gara dello scorso turno contro la Vis Pesaro. Che non ha portato punti, ma tanti problemi con il giudice sportivo. "L’espulsione di Maisto da regolamento è giusta – ci ritorna su il tecnico pugliese – per me non c’è particolare violenza ma il gesto va punito, così come il secondo cartellino giallo di Proietti. Se dobbiamo andare nello specifico, la prima ammonizione di Proietti è esagerata e arriva da un fallo non fischiato su Iaccarino. Diciamo che in un periodo poco fortunato in generale non abbiamo fortuna neanche con gli arbitri". Due espulsioni che costringono Maisto e Proietti fuori dalla lista dei convocati per la gara contro il Rimini. Due assenze non da poco per mister Taurino che si appella anche ai tifosi. "Vorrei chiedere loro – le sue parole alla vigilia – di incitare e di stare vicino alla squadra nel corso dei 90 minuti, perché è un momento difficile per il Gubbio e tutti noi siamo il Gubbio, non solo Taurino o i giocatori". Capitolo infermeria: Tommasini è l’unico recuperato e presumibilmente partirà dalla panchina. Franchini sta meglio e potrebbe riaggregarsi al gruppo la prossima settimana, per D’Ursi e Di Massimo c’è ancora da attendere.