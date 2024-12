L’allenatore Betti. "Questa partita deve far riflettere staff e squadra»

"Questa partita deve farci riflettere molto, a noi dello staff e alla squadra". Così coach Paolo Betti dopo il ko nettissimo di ieri a San Miniato che ha rovinato la fine dell’anno solare per una Note di Siena davvero troppo brutta per essere vera. Si può perdere ma non così, specie a questo livello. Ne è convinto Betti che prosegue. "Non dico che dovevamo venire qui e segnare cento punti o vincere sottogamba la partita perché non siamo in grado di farlo ma allo stesso tempo non possiamo neanche giocare così". Il cammino verso la seconda fase si complica e in ogni caso serve una scossa in vista delle ultime sei gare della prima fase. "Se parliamo di seconda fase e di entrare nelle prime sei squadre dobbiamo avere un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto oggi. Ci alleneremo durissimo durante queste feste e proveremo a farci trovare pronti alla ripresa del campionato" ha concluso il coach ieri sera.