L’amarezza del mister. "Non è stata una bella prestazione. Meno brillanti a livello fisico»

Non può essere soddisfatto mister Mattia Gori della prova della sua squadra che ha subito gol nel finale ma durante i 90’ ha faticato a costruire occasioni. "Non è stata da parte nostra una bella prestazione – le sue parole –, è stata una gara strana in cui siamo andati in difficoltà su tanti fronti, a livello tecnico e anche tattico. Una gara che sapevamo fosse difficile, ma non ce la aspettavamo così. Ovvio che c’è il rammarico per il gol subito alla fine con un avversario che passa fra 4 giocatori nostri: si poteva sicuramente evitare, le squadre forti portano a casa qualcosa anche quando la giornata è negativa come questa, in cui abbiamo fatto fatica per tutti i 90’. Anche per questo un punto sarebbe stato tanta roba ma abbiamo pagato caro un’ingenuità". Gori era stato costretto a tornare alla linea a quattro ma non c’è stata una risposta positiva.

"Mi è piaciuto poco tutto – prosegue – però sono spunti normali di lavoro su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo crescere nella gestione della palla, c’è stata grande frenesia, dobbiamo alzare il baricentro della pressione. Eravamo meno brillanti a livello fisico, forse anche per il campo pesante e anche perché quando cambi allenatore la seconda settimana risenti di più anche dei carichi di lavoro. L’avevo messo in conto ma non mi aspettavo questo tipo di partita che però fa parte dio un percorso di crescita che dobbiamo fare".

La 17^ giornata: Sasso M.-Corticella 1-1, Imolese-Forlì 0-2, Sammaurese-Lentigione 3-0, Ravenna-Progresso 1-0,Piacenza-Zenith 1-1, Tuttocuoio-Cittadella 1-0, San Marino-Riccione 3-0, Prato-Fiorenzuola 5-0, Pistoiese-Tau 2-1.

Classifica: Forlì 39, Ravenna 38, Tau 36, Lentigione 32, Pistoiese 31, Imolese 29, Tuttocuoio 27, Prato 22, Cittadella 21, Sasso 20, Riccione, Progresso e Piacenza 18, Corticella 17, Zenith 16, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.