L’amichevole. Oggi un test col. San Pietro in Vincoli

Dopo l’allenamento mattutino, il Ravenna scende in campo oggi pomeriggio a San Pietro in Vincoli per l’annunciata amichevole contro la locale formazione di mister Dino Del Mastio, che ha chiuso l’andata al 5° del campionato di Promozione. Il fischio d’inizio è fissato alle 14.30 (ingresso a 5 euro). È l’ultimo impegno del 2023 per la formazione giallorossa, campione d’inverno in serie D e grande protagonista del girone D. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 2, in vista della trasferta di Pistoia, che inaugurerà il ritorno. Oggi a San Pietro in Vincoli non è escluso che Mattia Mandorlini, aggregato al gruppo da mercoledì con la prospettiva di essere tesserato per la seconda parte della stagione, possa anche disputare uno spezzone di gara. La decisione verrà presa all’ultimo, in base anche alle condizioni fisiche del giocatore. Con l’anno nuovo, il ds Grammatica completerà la squadra, portando in giallorosso un difensore esterno sinistro classe 2005, che faccia da alter ego a Marino.