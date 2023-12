Lampo cala il poker d’assi. Parte l’assalto alla vetta

Dopo le partenze di Bastogi e Benedetti i dirigenti del Lampo Meridien rilanciano con l’acquisto di quattro importanti giocatori del calibro di Luca Raffi, Ronaldo Dingozi, Lorenzo Vettori e Mathias Boghean. Ma andiamo per ordine.

L’ultimo arrivato è Luca Raffi, attaccante classe 1992, proveniente dal Perignano (Eccellenza). Un vero e proprio colpo da novanta per la Promozione, avendo sempre disputato negli ultimi anni la categoria superiore con Camaiore, Massese e appunto Perignano. Per lui, in passato, anche una parentesi al Ponte Buggianese. Poi c’è Ronaldo Dingozi, altro attaccante di spessore, che è stato preso dalla Valdinievole Montecatini (Eccellenza). Un giocatore forte, dinamico e capace di segnate diverse reti. Un elemento che dà spessore al reparto offensivo.

Il terzo grande acquisto è Lorenzo Vettori, centrocampista, classe 1992, proveniente dal Pietrasanta. Un giocatore conosciuto nel territorio, avendo già militato nella Larcianese. Un’atleta dai piedi buoni, capace di segnare reti decisive e nello stesso tempo grande organizzatore di gioco. Infine, è arrivato il difensore Mathias Bogheam, classe 2003 dal Fucecchio. Ha già giocato nel mese di dicembre con il Lampo Meridien un paio di partite.

Quattro rinforzi che dimostrano che la Lampo Meridien vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato. Dalla vetta, rappresentata dal Viareggio, il distacco è abbastanza ampio. Otto punti sono difficili da recuperare, soprattutto a questa capolista. È invece molto vicina la zona utile per partecipare agli spareggi dei play off. Il Lampo Meridien arriva dalla vittoria esterna, conquistata sul campo del Maliseti. Prossimo turno di campionato sarà il 7 gennaio, ai Giardinetti, contro il San Piero a Sieve nell’ultima gara del girone d’andata.

Massimo Mancini