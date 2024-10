L’analisi del diesse Tommaso Ghinassi. "Grande partita tra due allenatori abituati a vincere. I protagonisti del confronto? Dico Galligani e Russo»

"Sarà una partita tra due squadre forti, con individualità importanti e due allenatori, Magrini e Indiani, abituati a vincere: Siena e Livorno si giocheranno la posta in Palio, mi aspetto una bella gara, combattuta": a parlare il doppio ex del derby di domenica Tommaso Ghinassi (nella foto). Oggi direttore sportivo, l’ex difensore ha già affrontato, con il suo San Donato Tavarnelle, sia i bianconeri che i labronici: alla prima di campionato i gialloblù si sono dovuti arrendere alla rete di Galligani, due domeniche fa hanno fermato sullo 0-0 la corazzata amaranto. "Il Siena mi è sembrato una squadra solida – ha affermato Ghinassi –, anche in virtù del fatto che sono rimasti molti giocatori dalla passata stagione. Che il gruppo sia compatto lo dimostrano i risultati raggiunti fino a oggi. Per capire la forza del Livorno basta scorrere i nomi, importanti, forse un pelo in più della Robur. La rosa lunga poi, permette al mister di operare sostituzioni tra giocatori dello stesso, se non migliore, valore". A proposito di individualità: su chi punterebbe Ghinassi, dall’una e dall’altra parte? "Per il Siena dico Galligani, che sta facendo benissimo – ha sottolineato il ds –. Per quanto riguarda il Livorno un giocatore su cui scommetterei è Russo; non è partito a marcia ingranata, ma è forte e verrà fuori". Il San Donato Tavarnelle è al momento ultimo in classifica, ma la graduatoria non rispecchia il reale valore dei ragazzi di Bonuccelli. "Lo credo anche io: i giocatori li ho scelti io, continuo e continuerò a credere il loro fino in fondo. Ovvio che qualche risultato è anche colpa nostra: c’è da lavorare per invertire il trend, tutti, me compreso, dobbiamo dare qualcosa in più". "Per quanto mi riguarda, una volta smesso di giocare volevo intraprendere il percorso di direttore – ha aggiunto Ghinassi – e quando è capitata questa occasione l’ho colta al volo. Non è facile trovare una società che ha il coraggio di affidare l’incarico a chi non l’ha mai coperto. Cercherò di ripagare tanta fiducia". Sempre forte il rapporto con Simone Guerri. "Abbiamo giocato tanti anni insieme – ha chiuso –, siamo molto amici e siamo contenti l’uno dei successi dell’altro: per adesso sono io a essere felice per lui…"

Angela Gorellini