L’analisi di Canzi. E domani la firma dell’attaccante Ganz. "A pugilato sarebbe stato un ko tecnico»

La notizia lieta è che è attesa per domani la firma di Simone Ganz (31), l’attaccante su cui il Pontedera ha puntato per il dopo Nicastro e che nei giorni scorsi aveva rescisso col Brindisi, ultima maglia indossata di una lunga carriera che lo ha visto militare in Serie B fino a 5 anni fa. Per il resto c’è poco da dire su una gara che i granata hanno compromesso già alla fine del primo tempo, rischiando addirittura che finisse in goleada. In sala stampa le parole dell’allenatore Massimiliano Canzi non lasciano dubbi: "Sicuramente abbiamo trovato il Cesena che temevamo sarebbe stato. E’ una squadra che merita la prima posizione e non ci ha dato possibilità di giocare, ma spiace aver preso gol più volte a squadra schierata, ma noi siamo stati troppo remissivi ed è venuta fuori la maggior qualità dei nostri avversari".

"Se fosse stato un incontro di pugilato – ha ripreso Canzi - sarebbe stato un ko tecnico, un incontro nel quale gettare la spugna prima della fine. Per fortuna facciamo un altro sport e così nell’intervallo ci siamo guardati per decidere cosa volevamo fare e nella ripresa è venuta fuori una gara diversa perché loro hanno abbassato il ritmo e noi abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare ma non le abbiamo sapute sfruttare". "Credo – ha concluso il tecnico dei granata – che il nostro non sia stato un problema di presunzione, ma siamo stati troppo remissivi e timorosi, quindi in futuro dovremo avere più coraggio e giocare a viso aperto. Per il resto ripeto che mi ha dato fastidio prendere gol a squadra schierata. Non abbiamo provato a giocare e abbiamo buttato via un tempo. Salvo solo l’orgoglio della ripresa".

Con Cesena-Pontedera ieri si sono giocate anche Juventus NG-Rimini 0-0 e Lucchese-Recanatese 3-1. In programma oggi le altre 7 gare della 22a giornata: Torres-Olbia, Perugia-Spal, Sestri Levante-Entella, Arezzo-Pescara, Vis Pesaro-Carrarese, Fermana-Gubbio e Pineto-Ancona.

Stefano Lemmi