L’analisi di Passarini. "Tolentino, ha pesato l’uscita di Badiali»

Il Tolentino torna da Fabriano con un pareggio. Si tratta di un punto guadagnato o di due punti persi per strada? "Siamo un po’ dispiaciuti perché non siamo riusciti a tenere bene il campo dopo essere passati in vantaggio – dice il tecnico cremisi Paolo Passarini –, purtroppo abbiamo perso Badiali, che è un giocatore molto importante per l’economia della squadra, e lì si è spenta un po’ la luce e non abbiamo avuto la personalità di fare ciò che avremmo voluto. Non abbiamo corso grandissimi pericoli, però credo che alla fine il pareggio sia stato un risultato giusto". Per quanto riguarda Badiali, il forte ed esperto giocatore è dovuto uscire anzitempo a causa di un brutto colpo rimediato durante il match. In ogni caso, con il punto conquistato, il Tolentino fa un piccolo passo avanti in classifica e aspetta la gara interna di domenica contro il Chiesanuova. Ma nel mezzo c’è di nuovo la Coppa Italia: domani (mercoledì), alle 19, arriva al "Della Vittoria" il Monturano per l’andata dei quarti di finale. "La classifica? Devo essere sincero, non la guardo proprio in questo momento – sottolinea Passarini – perché mi interessa valutare la crescita della squadra. Ad esempio a Fabriano abbiamo disputato un ottimo primo tempo, siamo stati padroni del campo, giocando con personalità, senza mai subire. E quindi, per crescere, dobbiamo imparare a gestire meglio i diversi momenti di una partita. La priorità è anche quella di recuperare qualche giocatore acciaccato che sta fuori da parecchio, perché cominciamo a essere un po’ corti a livello di organico".

m. g.