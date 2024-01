L’analisi di Serotti. "Qualche occasione ma sapevamo bene che era difficile»

A farsi portavoce dello spogliatoio della Fortis Juventus Elia Serotti. "Sì, nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione – ha affermato il centrocampista biancoverde –, ma eravamo consapevoli delle qualità dell’avversario e che sarebbe stata una partita particolarmente difficile. Il Siena ha giocato una grande gara, c’è poco da dire. Noi siamo stati bravi a provarci, ma in campo si è vista la differenza tra noi e i bianconeri". "Non stiamo trovando la quadra – ha aggiunto Serotti –, soprattutto davanti, non riusciamo a buttarla dentro. In estate non siamo partiti con aspettative esagerate, ma non ci aspettavamo neanche di trovarci in questa posizione. E’ un periodo complicato: da diverse giornate centriamo la prestazione, ma non riusciamo a conquistare i tre punti. Durante il mercato, inoltre, abbiamo cambiato molto, per migliorare la rosa, ma a oggi può essere una difficoltà in più. Domenica osserveremo il turno di riposo, cercheremo di sfruttarlo per allenarci e ritrovarci".