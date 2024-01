L’anno inizia bene Decide Trovade: festa Prato

Prato

2

Carpi

1

PRATO (3-5-2): Ricco; Angeli, Monticone, Diana; Stickler, Sadek, Gemignani (66’ Gargiulo), Trovade, Bigonzoni (81’ Preci); Santarpia (50’ Limberti), Gori (50’ Moreo). A disposizione: Strada, Fogli, D’Agostino, Sowe, Agrello. All. Novelli.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tchema, Rossini, Zucchini, Cecotti; Forapani (88’ Arrondini), Mandelli, Bouhali (57’ D’Orsi); Cortesi (72’ Larhib); Saporetti, Sall. A disposizione: Viti, Pirondi, Rossi, Verza, Lammane, Ofasi . All. Serpini.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 4’ Gori, 14’ Forapani, 83’ Trovade.

Torna a sorridere il Prato, che inaugura il 2024 con una grande vittoria casalinga contro il quotato Carpi e sale a quota 23 punti, portandosi appena fuori dalla zona playout del girone D di serie D. Partita subito spumeggiante. Parte forte la formazione di casa che al 4’ si trova già in vantaggio grazie al guizzo di Gori, che in diagonale non lascia scampo a Lorenzi. Pronta la risposta del Carpi, che pareggia al primo tentativo con una gran punizione dalla lunga distanza di Forapani, che sorprende colpevolmente il giovane Ricco, incapace di intervenire sulla conclusione avversaria. I biancazzurri non ci stanno a pareggiare e cercano di riportarsi avanti nel risultato. Al 19’ angolo di Gemignani e colpo di testa di Angeli che finisce alto sopra la traversa. Al 27’ cross di Stickler per Gori, che viene trattenuto in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere il penalty ai padroni di casa. Il Carpi si rivede in avanti con alcuni calci piazzati molto insidiosi. Al 39’, poi, è Sall a chiamare in causa Ricco dopo un bello scambio con Saporetti, ma il portiere laniero non si fa sorprendere stavolta. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sull’1-1 e la partita ancora in bilico. Nella ripresa continuano i cori della curva all’indirizzo di Saporetti, reo di aver segnato il gol vittoria per il Carpi nella sfida di andata con scarso fair play.

Al 58’ ci prova subito Gemignani con un tiro da fuori che finisce sul fondo. La gara però cala di ritmo e le due squadre si studiano a lungo in attesa di trovare il guizzo giusto per portare a casa l’intera posta in palio. Poche le emozioni, almeno fino ai minuti finali. All’83’ è Trovade ad intercettare un buon pallone in area di rigore avversaria e ad insaccare con freddezza il diagonale che poi risulterà vincente per il Prato, lasciando di stucco la difesa del Carpi. Inutili poi, nel finale, i tentativi della squadra ospite di agganciare in maniera rocambolesca il pareggio. Il fortino biancazzurro regge fino al termine del recupero e la squadra di Novelli porta a casa il bottino pieno, vendicando il ko rocambolesco incassato nella sfida di andata.

L. M.