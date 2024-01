L’anticipo di Eccellenza

PERUGIA – La seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza si apre con la sfida tra Narnese e Spoleto. Fischio di inizio alle 14,45 al Gubbiotti con le due squadre a caccia di riscatto dopo le sconfitte con cui hanno aperto il nuovo anno. Per la Narnese la battuta d’arresto di domenica scorsa contro il Pierantonio ha interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive e 5 risultati utili di fila. In casa rossoblù perdura l’assenza di Zhar, out per la frattura del metacarpo. Con il fantasista, tornato nel mercato di dicembre dalla Sangiovannese, tre partite e altrettante vittorie. La classifica lascia comunque dormire sonni tranquilli alla formazione di Sabatini a più 6 sui playout ma con un occhio fisso sui playoff che distano 4 lunghezze. La gara odierna diventa uno snodo fondamentale per riprendere la marcia verso il quinto posto. Ancora maggiore importanza, sul piano della classifica, per lo Spoleto. La compagine di Ezio Brevi arriva al Gubbiotti con 4 sconfitte consecutive sul groppone, che hanno fatto scivolare i biancorossi al penultimo posto, con sole 2 lunghezze di vantaggio sull’ultima piazza, occupata dalla Nestor, e a 5 punti dalla salvezza diretta. Diventa fondamentale, insomma, per lo Spoleto evitare un altro ko. Brevi potrà contare sull’ultimo rinforzo, il figlio Francesco (nella foto), difensore classe 2004, grande ex di giornata. Lo scorso anno una stagione da protagonista proprio nelle fila della Narnese, con l’approdo, in estate, all’Arezzo, e il successivo prestito in serie D alla Romana. Poi la decisione di tornare in Eccellenza per chiudere la stagione sui livelli dell’annata scorsa. Arbitra Fora di Terni, assistenti Stocchi e Krriku di Foligno.