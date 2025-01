L’appuntamento. Domani il Mazzola ospita l’incontro ‘Calcio Fair Play’

Dopo quello di due anni fa, il Mazzola ospiterà domani alle 21 al campo sportivo Ceccarelli, un nuovo incontro in seno a ‘Calcio Fair Play’. L’iniziativa è nata in pieno periodo Covid, quando da un semplice confronto, si è sviluppato un vero e proprio progetto, mirato a evidenziare la valenza sociale del calcio, soprattutto per i giovani, l’importanza e la delicatezza del ruolo dei direttori sportivi e, in generale, da chi contribuisce alla gestione sportiva. Durante la serata, alla quale parteciperanno anche esponenti istituzionali della Federazione di Siena e del calcio giovanile, verranno presentati i progetti ‘Cari genitori’ e ‘Giornata regionale della partita applaudita’, disegnati per stimolare la partecipazione positiva di tutti allo sport giovanile e per persuadere gli adulti, attraverso una prova pratica, a vivere la partita di bambini e ragazzi senza nessun tipo di ingerenza ed esasperazione. Prima dell’incontro è previsto un buffet.