L’appuntamento. Il 22 dicembre cena degli auguri al club Fedelissimi

Si svolgerà venerdì 22 dicembre, la cena degli auguri dei Fedelissimi, tradizionale appuntamento nell’agenda del club bianconero. Alla serata, organizzata nella sede di viale Europa, 21, prenderà parte anche una rappresentanza della Robur, impegnata il giorno successivo nella trasferta sul campo della Rondinella Marzocco, ultima fatica della squadra di Magrini del 2023 (il campionato riprenderà poi il 7 gennaio, ma Bianchi e compagni osserveranno il turno di riposo). Soltanto in occasione della cena degli auguri sarà distribuito in omaggio ai partecipanti il calendario 2024 dei Fedelissimi. Il menù prevede: antipasti a buffet; risotto zucca gialla, prosecco e parmigiano; pasta al ragù di cinta; arrosto misto e patate al forno; dolci natalizi; vino San Giorgio a Lapi; spumante. Per prenotarsi alla cena è possibile inviare un messaggio al numero 366.4053060 entro mercoledì 20 dicembre.