L’appuntamento. Il difensore Biancon sarà protagonista al Club Fedelissimi

Sarà il difensore Enrico Biancon, fresco del secondo gol in bianconero, il protagonista della terza puntata di ‘Al Club con la Robur’, di scena domani stasera, con start alle 22, nella sede dei Fedelissimi in Viale Europa, 21. La trasmissione sarà anticipata da una cena al Club (per prenotarsi inviare un messaggio al numero 366 4053060). Al centro della nuova puntata, condotta da Giuseppe Ingrosso, di ‘Al Club con la Robur’ gli highlights della partita Siena-Asta Taverne e le interviste al tecnico Gill Voria e all’attaccante Leonardo Granado, i risultati della settima giornata di Eccellenza, la classifica e il prossimo turno, che vedrà la squadra di Magrini impegnata sul campo del fanalino di coda, il Pontassieve. Enrico Biancon potrà interagire sia con i tifosi presenti al Club che con quelli collegati a distanza (la trasmissione sarà trasmessa in diretta su Facebook e su YouTube).