L’appuntamento si è tenuto a Pontedera. Assoluti di fioretto. Agliana protagonista

Grandi risultati per il Club Scherma Agliana ai Campionati Regionali Assoluti di fioretto, tenutisi a Pontedera. Tra le femmine, la finale è stata tutta aglianese: Alison Staino si è laureata, infatti, campionessa toscana battendo Linda Tesi nell’ultimo atto della competizione: ottimo oro per lei ed eccellente medaglia d’argento per Tesi, per un successo complessivo che inorgoglisce la società neroverde presieduta da Angela Desideri, diretta dai maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti e preparata atleticamente da Emanuele Manente.

Fra i maschi, l’aglianese Jacopo Luchetti ha ottenuto uno splendido argento, superato solo in finale dal pisano Del Torto. Top 16 per Lamberto Loguercio e Cecilia Bellandi, mentre Thomas Tortora e Diletta Spinelli sono stati eliminati al turno precedente. La squadra di fioretto maschile, composta da Lamberto Loguercio, Thomas Tortora, Leonardo Nesi e Jacopo Luchetti, è uscita sconfitta ai quarti di finale contro la formazione della Scherma Lucca TBB: il punteggio, 45-39 a favore dei fiorettisti lucchesi. I nostri schermidori avevano raccolto due vittorie e una battuta d’arresto nel girone eliminatori. Alla fine, è stato un onorevole sesto posto.

Intanto il sodalizio aglianese, assieme alla Pallacanestro Agliana 2000 e alla Scuola Calcio della Virtus Bottegone, sta organizzando un’interessante iniziativa per i giovani di Agliana e della Piana pistoiese: il Camp Sportivo Agliana, che si svolgerà dall’11 al 27 giugno prossimi, per ragazzi delle classi d’età comprese tra il 2013 e il 2019. Un modo di trascorrere le giornate tra sport e divertimento e maturare esperienze. Per avere ulteriori informazioni del Camp e per possibili iscrizioni è possibile chiamare Mabel Biagiotti al numero di cellulare 340.5548042.

Gianluca Barni