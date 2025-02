Larcianese, Porciani guida la corsa playoff: "Con questa difesa il traguardo è possibile"

In attesa dell’anticipo di sabato pomeriggio, che vedrà la Larcianese impegnata al Cei contro il San Giuliano, una rivale diretta per conquistare le posizioni utili per partecipare agli spareggi dei play off, nell’ambiente viola si parla del buon momento che sta attraversando il reparto difensivo. Dopo ventiquattro giornate, la squadra viola con diciannove reti subite, vanta la terza migliore difesa, dietro solo quella appunto del San Giuliano (16) e della capolista Real Cerretese (18). Un ottimo risultato ottenuto, grazie anche all’azione di copertura e di filtro che operano i centrocampisti e dalla qualità dei difensori di mister Maurizio Cerasa. Uno su tutti Thomas Porciani.

Classe 2000, difensore con attitudini di spinta sulla fascia, da questa stagione ha ricevuto la fascia di capitano. Un riconoscimento ufficiale e meritato da parte del mister e della squadra che riconoscono in lui il ruolo di leader. Cresciuto nelle giovanili del Via Nova, dalla stagione 2017/18 milita nella Larcianese. Il primo anno nella formazione juniores e poi sempre in prima squadra. "A Larciano – esordisce il forte difensore viola – mi trovo molto bene. Ottimo è il rapporto con il tecnico Maurizio Cerasa, con il presidente Alessandro Dami e con tutto l’ambiente viola. Sono diversi anni che gioco in questa squadra, mettendo tutto l’impegno e la carica agonistica possibile. Sono molto contento e orgoglioso di avere ricevuto la fascia di capitano. Un ruolo che mi responsabilizza ancora di più e mi dà una grande carica di grinta e determinazione".

La Larcianese è a caccia dei playoff, Porciani non si nasconde: "Per centrare l’obiettivo dei play off – dice ancora Porciani – non dobbiamo più commettere passi falsi. Le squadre dietro ci possono riprendere e occorre stare attenti alla cosiddetta forbice, cioè il distacco di punti dalla seconda in classifica. Adesso siamo a meno nove e quindi siamo sul limite. A dieci punti di distacco infatti passa direttamente la seconda. Già nella partita di sabato contro il San Giuliano è necessario conquistare i tre punti. Come capitano – conclude Porciani – voglio raggiungere la possibilità di giocare gli spareggi dei play off, per salire in Eccellenza. Un obiettivo da raggiungere che condivido con tutta la squadra, faremo tutto il possibile per centrarlo".

Massimo Mancini