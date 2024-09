L’Arezzo blocca Ogunseye: ora l’ultimo colpo

di Andrea Lorentini

Quattro giorni alla chiusura del mercato: due colpi da mettere a segno in entrata (attaccante e probabilmente centrocampista), un’uscita certa (quella di Zona) e una che resta in bilico (Iori). E’ la trattativa che riguarda il centravanti ad infiammare l’attualità. A tal proposito, ieri, a metà pomeriggio, sembrava tutto fatto per il passaggio di Roberto Ogunseye in amaranto. In realtà l’operazione ha subito un’accelerazione nello scorso weekend, ma non è stata ancora definita. E nel mercato, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. L’ariete, classe ‘95, già la scorsa estate era finito nel mirino dell’Arezzo, ma poi per via dei costi, ritenuti allora troppo onerosi, non se ne fece più nulla. Da tempo fuori dal progetto Cesena, è seguito anche da Latina e Campobasso. Nel frattempo la suggestione Caputo resta tale: sono tante le variabili e i parametri, sopratutto economici, che rendono questa operazione al momento un sogno come l’ha definito lo stesso presidente Manzo che poi ha aggiunto. "Mai dire mai". Restando ancorati alla realtà, la concreta alternativa a Ogunseye è Stefano Pettinari (Reggiana). L’attaccante, in uscita dagli emiliani, preferirebbe restare in B, ma se questo scenario non dovesse concretizzarsi ecco che gli amaranto sarebbero pronti a tornare in gioco. Negli ultimi giorni sul giocatore si è fatto sotto anche il Catania. C’è poi la terza via che è quella di un giovane sul quale fare un investimento per il futuro. Un profilo che Cutolo sta mantenendo sotto traccia. A 96 ore dal gong della sessione estiva della campagna trasferimenti, l’Arezzo è, dunque, chiamato a non sbagliare le strategie finali per completare la rosa. Uno dei casi da risolvere è proprio quello che riguarda Mattia Iori, l’uomo partita contro il Campobasso.

Una rete pesante che ha regalato i primi tre punti in campionato, ma che non è servita a dissipare i dubbi sulla sua permanenza. "So che c’è un interessamento del Lumezzane e che loro mi vogliono. Ad Arezzo sto bene. Nei prossimi giorni parlerò con la società e decideremo insieme il mio futuro" - queste le sue dichiarazioni nella sala stampa del comunale. Parole che sembrano un preludio più ad un addio che ad una conferma. Il giocatore vorrebbe avere maggiori garanzie di titolarità cosa che in amaranto non gli può essere garantita dalla concorrenza dei vari Guccione, Pattarello e Gaddini. Di sicuro nelle prossime ore è previsto un confronto con il ds Cutolo dal quale verrà presa una decisione definitiva. Se dovesse partire, servirà un sostituto in quel ruolo. Iori a parte, per il centrocampo è spuntato il nome del 25enne Salvatore Santoro, di proprietà del Pisa. Il profilo che cerca l’Arezzo è quello di un mediano che sappia unire qualità ed intensità.