L’Arezzo donne è di rigore. Razzolini e Corazzi da ko

AREZZO

2

RES ROMA

0

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (86’ Lunghi), Bruni, Corazzi, Zito, Taddei (65’ Lorieri), Fracas (56’ Carcassi), Blasoni, Martino (65’ Barsali), Razzolini (86’ Fortunati).

All. Leoni.

RES ROMA: Zaghini, Pezzoti, Varriale (73’ Verrino), Massimi (45’ Boldrini), Nagni (63’ Palombi), AIannazzo, Simeone (45’ Ikeguchi), Pezzi, Massa (45’ Montesi), Boldrini, Giatras.

All. Ruggeri.

Reti: 27’ Razzolini rig., 90’ Corazzi rig.

SUBBIANO - L’Arezzo femminile batte 2-0 la Res Roma e torna al successo interrompendo la striscia negativa. Contro le capitoline decidono due calci di rigore di capitan Razzolini e Corazzi che rilanciano le amaranto in classifica. Una vittoria che allontana a zona calda. Il vantaggio della formazione di Leoni arriva poco prima della mezz’ora quando Blasoni viene atterrata in area di rigore. Dal dischetto si presenta Razzolini che spiazza il portiere per il vantaggio. L’1-0, seppur da penalty, certifica il predominio delle amaranto che nel primo tempo creano diverse occasioni da rete. La ripresa si sviluppa sulla falsa riga della prima frazione. L’Arezzo potrebbe raddoppiare più volte, ma serve un altro rigore proprio al 90’ per mettere in ghiaccio la gara. Stavolta è Corazzi a segnare dagli undici metri su massima punizione concessa per fallo su Carcassi.

Andrea Lorentini