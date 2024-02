L’Arezzo ora ha una difesa solida. Pattarello e Gucci sono in flessione

di Andrea Lorentini

Dopo le due sconfitte consecutive contro Pescara ed Olbia l’ era chiamato ad una reazione e contro l’Entella è arrivata per metà. Di buono c’è che la squadra è tornata a non subire gol e in generale, a parte un salvataggio di Mawuli nel finale, ha concesso poco o nulla ai liguri. Se il pacchetto arretrato ha tenuto è stato sopratutto per merito dei due centrali Chiosa e Polvani, autori di una prestazione solida: due baluardi là dietro. In particolare, il rientro di Polvani, tornato titolare esattamente un girone dopo, è stata la notizia più bella del pomeriggio.

Il centrale toscano si è messo definitivamente alle spalle l’infortunio: il suo recupero è prezioso in questa seconda parte di stagione. Di fatto può essere considerato un nuovo acquisto. Insieme a Chiosa forma una coppia ben assortita: più marcatore l’uno, più abile nell’impostazione l’altro. Un bel mix di esperienza e forza fisica. Se la solidità difensiva ha rappresentato l’aspetto positivo, di contro sono mancati i tenori offensivi. Per dirla come Indiani a Pattarello, Guccione e Gaddini è mancata la scintilla. E se non si accendono loro diventa tutto più difficile anche per Gucci costretto a cavarsela da solo finendo stretto nella morsa dei difensori.

In particolare Guccione da qualche giornata sta vivendo un momento di flessione, fisiologico in un campionato. Lo stesso Gucci, che non segna dal derby contro il Perugia del 18 dicembre, è meno lucido anche nel prezioso lavoro di sponda. Una sola rete all’attivo nelle ultime tre giornate traduce in numeri un reparto offensivo che ha perso un po’ di smalto. Tra i singoli è apparso in crescita Catanese, più a suo agio in un ruolo a lui consono rispetto a quello di esterno. Così come ha fornito una bella risposta Damiani rilanciato da Indiani dopo tanta panchina. La situazione di classifica è rimasta, sostanzialmente, invariata con il margine sulla zona playout sempre di 5 lunghezze, ma all’orizzonte due trasferte consecutive: venerdì a Pontedera e il martedì successivo nella tana della capolista Cesena. Un doppio impegno dall’alto coefficiente di difficoltà.

Avanti guarda anche Luca Trombini. "Dobbiamo cercare di uscire da questa altalena di prestazioni e trovare quella continuità di risultati che in generale ci sta un po’ mancando in questa stagione. Solo una volta siamo riusciti a fare due vittorie di fila" sottolinea il portiere amaranto.

Nel frattempo è già attiva la prevendita per la gara contro il Pontedera. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio "Mannucci" è possibile online sul circuito www.etes.it oppure al punto vendita Tabaccheria Veri al Bagnoro dalla 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Il costo dei biglietti è di 12 euro e la vendita terminerà giovedì alle ore 19.