L’Arezzo ora punta forte sul difensore Arena. C’è anche Anastasio nel mirino di Cutolo

di Andrea Lorentini

Ad una settimana esatta dall’inizio del ritiro in Trentino il mercato dell’ vive una calma che è solo apparente. Alla voce arrivi, al momento, si registra unicamente quella del portiere Giacomo Venturi che ha firmato per un anno dopo essere giunto a scadenza con il Gubbio. Il ds Nello Cutolo, però, non mostra preoccupazione e negli ultimi giorni ha ribadito che non c’è fretta. Probabile che già nelle prossime ore comunque si acceleri per consegnare nei prossimi giorni qualche nuovo innesto a Bucchi.

Il reparto quel il quale si lavora più alacramente è la difesa dove il nome nuovo e anche quello più caldo per il ruolo di centrale è quello di Matteo Arena. Classe ‘99, si è appena svincolato dalla Spal dopo la mancata iscrizione alla serie C. Nelle ultime tre stagioni a Ferrara, Arena ha collezionato oltre 50 presenze. Tra queste anche alcune in serie B, durante quella che è stata l’ultima stagione degli estensi in cadetteria. Qualche infortunio ha condizionato l’ultimo anno e mezzo del classe 1999: la rottura del perone e alcuni acciacchi muscolari ne hanno un po’ frenato la continuità.

Nonostante questo nell’ultimo torneo di Lega pro ha messo a segno 4 reti. Il giocatore, originario di Bari, che porterebbe con sé tanta esperienza in categoria. Da quanto risulta gli amaranto sarebbero in pressing, ma non sono gli unici. Anche Casarano e Salernitana hanno messo gli occhi sul 26enne difensore pugliese. L’ sta cercando di affondare su Arena dopo che proprio il club granata si era inserito nella trattativa per Redolfi. Il centrale del Mantova, al momento, non è più la priorità.

Per la fascia sinistra, invece, sarebbe stato fatto un sondaggio per il terzino Armando Anastasio del Catania. Classe ‘96, con i siciliani ha disputato 36 presenze nella stagione appena conclusa, confermandosi uno dei profili più affidabili nel ruolo. Dotato di buona spinta, esperienza e duttilità tattica – può giocare anche da esterno a tutta fascia o braccetto sinistro in una difesa a tre – è diventato un punto fermo della retroguardia etnea. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha vestito in carriera le maglie di Monza, Parma, Cosenza, Reggiana e Carpi, accumulando oltre 170 presenze tra i professionisti, comprese alcune apparizioni in serie B e 3 gare in Europa League con il club partenopeo. La situazione è, comunque, fluida perchè le opzioni sono diverse. Russo del Cerignola, ad esempio, è un profilo sempre attenzionato.