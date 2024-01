L’Asta non recupera. Cappelli e Ceccatelli con la Baldaccio Bruni

Neanche il tempo di riprendersi dalla lotta contro il Signa di domenica che l’Asta è già pronta a tornare in campo oggi in casa della Baldaccio Bruni. I cinque risultati utili consecutivi hanno dato morale alla squadra anche se oggi ad Anghiari ci sarà da stringere i denti visto che l’infermeria non si è svuotata: "Arriviamo in buone condizioni mentali, un po’ meno fisiche – ha detto mister Stefano Bartoli –. Non recuperiamo Cappelli e Ceccatelli. Quella di domenica è stata una partita importante ma adesso la classifica ha bisogno di punti e questo è uno scontro diretto fondamentale".

La Baldaccio Bruni si trova a quota 21 punti, quindi ha tre lunghezze di vantaggio sull’Asta. "Ho visto la partita che hanno giocato contro la Sinalunghese e mi è sembrata un’ottima squadra – ha concluso Bartoli –. Hanno buone individualità e nel loro campo sono sicuramente un avversario ostico. Non sarà facile a livello fisico, questo mese ci sono sei partite. Proveremo a utilizzare tutta la rosa e piano piano tutti troveranno spazio", ha concluso il mister.