L’Atletico vince a Barco . Quattro Castella: rigori ok!

Nell’esordio della Coppa Emilia di Prima categoria dischetto fortunato per un trio reggiano, mentre si conferma la maledizione per la Povigliese. Giallorossi eliminati lo scorso gennaio negli ottavi, così come ieri dai cremonesi della Casalese.

Passa il turno invece la matricola assoluta Atletico Bibbiano Canossa che rimonta due volte il Boca Barco, passato con il tap-in da corner di Ferrari e l’astuto Verduri, grazie al penalty del neo-acquisto Stradi e all’euro-gol al sette di capitan Barazzoni. Dagli undici metri l’ex bagnolese Cottafavi si conferma guardiano para-rigori neutralizzando i tentativi di Tosi, Verduri e Bucci.

Stesso score per il Quattro Castella nel match in altalena con l’Atletic Progetto Montagna punturato in avvio dall’incornata del bomber ex luzzarese Gualtieri su traversone del fantasista Silipo. Reazione ospite guidata dal baby Boulakhouitam che firma una doppietta poco prima del riposo con una conclusione di potenza e da sottomisura sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa i matildici rischiano il tutto per tutto e lo stesso Gualtieri pesca il pari in semigirata su traversone di Perini; dagli undici metri sugli scudi il numero uno ex colornese Iselle che respinge i rigori di Magnani e del figlio d’arte Bucci, mentre il neo-entrato Ferrari imbuca il penalty-vittoria. Infine la Virtus Correggio si dimostra più fredda dagli undici metri del neo-promosso Campogalliano dopo il nulla di fatto dei 90 minuti. Suicidio casalingo della Barcaccia che dal 2-0 (in buca Gualtieri e Greco) si fa sorprendere 2-3 dal Daino Santa Croce negli ultimi 10’ (a segno Marazzita, Sica e Spallanzani) complice anche l’espulsione dello stopper Righelli. Rischia di subire la remuntada il Guastalla targato mister Canova contro il Viadana, ridotto in 10 per l’espulsione del centrale Garrubba e capace di insaccare coi fratelli Gabriele e Tommaso Bozzolini per il 3-2 finale. Per i locali apre Bulgarelli liberato da un’azione personale di Nasto e double del baby Cabras (2004) con tiro rasoterra e slalom ubriacante. Un calibrato lob da posizione defilata di Arcuri su filtrante di Ravelli firma il blitz della rinforzata FalkGalileo sugli Original Celtic Bhoys. Nonostante il rosso al 20’ sventolato al difensore Coghi, la Rubierese regola (2-1) il Corlo che accorcia solo nel finale. Per i biancorossi dell’esperto trainer Mingozzi, stoccata imprendibile di Afzaz dai 25 metri e anticipo sul primo palo del neo-acquisto Pè (2004, ex Arcetana).

Il riepilogo dei risultati: Boca Barco-Atletico Bibbiano Canossa 2-2 (6-7 dcr); Barcaccia-Daino S.Croce 2-3; Quattro Castella-Atletic Progetto Montagna 2-2 (7-6 dcr); Original Celtic Bhoys-FalkGalileo 0-1; Virtus Libertas-Campeginese 1-2; Povigliese-Casalese 1-1 (5-6 dcr); Guastalla-Viadana 3-2; Rubierese-Corlo 2-1; Virtus Correggio-Campogalliano 0-0 (5-4 dcr).