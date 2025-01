L’attaccante: "Io non ho sentito nulla, ero dall’altra parte del campo. La partita? Abbiamo fatto di tutto per spaventarli». Gondo: "Spiace sia successo a Reggio»

Sugli insulti razzisti che hanno determinato la sospensione della partita per quattro minuti, l’attaccante ivoriano Cedric Gondo ha le idee chiare: "Dal campo io non ho sentito nulla, ero dall’altra parte, ma se l’arbitro ha sentito qualcosa, avrà ragione. Mi spiace sia successo proprio qui a Reggio Emilia, mi auguro che vengano prese decisioni importanti".

Sul primo tempo, inevitabilmente viziato dagli episodi arbitrali, l’attaccante granata dice: "Siamo stati concentrati solo sul non subire gol. Nella seconda frazione di gioco poi non si è vista l’inferiorità numerica. Dopo due vittorie volevamo dare un segnale al campionato, provando a vincere o almeno portando a casa almeno un punto in classifica. Siamo un buon gruppo, non molliamo mai. Abbiamo fatto di tutto per spaventare l’avversario".

Gondo ha ’rischiato’ di segnare a inizio ripresa, col suo tiro finito di poco fuori. "Speravo davvero andasse in rete, peccato".

Sulla sua prestazione chiosa: "Ho corso molto, perché mister Viali ci ha chiesto di pressare".

Sulle voci di mercato, che danno la Reggiana a caccia di un innesto in attacco, dice: "Sono le solite vicende, fa parte del gioco, lo so. Sarà la società a decidere per il bene della squadra".

Sulla prossima trasferta di sabato a Salerno, chiude così: "In quella realtà ho un trascorso importante. Sono una buona squadra, noi andremo là per combattere fino alla fine".