L’attaccante saluta: Nannini sulla strada del pieno recupero. Montevarchi, conclusa l’avventura di Cheddira

MONTEVARCHI

Mohamed Cheddira è con le valigie in mano. Il fratello di Walid, ex attaccante dell’Arezzo ora in forza al Frosinone, sarà lasciato libero dal Montevarchi di accasarsi altrove. L’attaccante classe 2003 era giunto in estate per rafforzare il pacchetto offensivo del gruppo di Simone Calori, non ha mai praticamente convinto e le otto presenze collezionate, tutte a gara in corso e con un minutaggio piuttosto scarso, sono la lampante testimonianza di come non sia mai del tutto entrato negli schemi del mister nel corso di questa prima parte di stagione. La destinazione è, al momento, ignota ma è certo che il sodalizio rossoblù vorrà privarsi delle prestazioni del marocchino per poterlo rimpiazzare nel mercato di gennaio con un’altra quota, del 2004 o del 2005, sempre per l’attacco, che Nicola Del Grosso avrebbe peraltro già individuato in una società professionistica. A meno di ulteriori novità, sarà questo l’unico movimento messo in atto dal Montevarchi dopo gli altri già ratificati nel mercato di dicembre. Rispetto all’inizio della preparazione sono stati cambiati diversi giocatori, gli ultimi correttivi hanno però portato buoni frutti se si considerano i cinque punti che nelle tre gare conclusive del 2023 hanno contribuito a passare un Natale decisamente più sereno.

Ecco perché non saranno fatte grosse operazioni in entrata, peraltro un "nuovo" elemento rientrerà ufficialmente a far parte dell’organico e parliamo di Cosimo Nannini che, fermo ai box da settembre per un problema a un ginocchio, tornerà in pianta stabile verso i primi di gennaio per poi potersi dichiarare abile e arruolato nel giro di un mese circa. Il suo sarà un recupero importante, numericamente e per l’esperienza che può vantare dopo tanti tanti campionati di serie C che l’hanno sempre visto protagonista con le varie maglie che ha indossato.

Massimo Bagiardi