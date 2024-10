Laurini è del Pietrasanta. Un altro colpo... da Serie A

Altro sorprendente colpo da Serie A per il Pietrasanta in Promozione: il club biancoceleste si conferma ambiziosissimo e dà un fortissimo segnale a sé stesso e alle rivali per il titolo in campionato (San Giuliano e Cerretese su tutte... ma ce ne sono anche altre attrezzate per la lotta al primo posto). In Eccellenza però, dopo averla “accarezzata“ la scorsa stagione, vuole andarci il Pietrasanta che dopo aver fatto una campagna acquisti estivi sbalorditiva con tanti innesti di categoria superiore (i viareggini Terigi e Biagini ad esempio la Promozione non l’avevano mai fatta prima in carriera giocando sempre ai piani sopra) non si è accontentato di prendere Mattiello che fino a qualche tempo fa giocava in A (l’ha fatta con Juve, Chievo, Spal, Bologna, Cagliari, Spezia e Atalanta) ma giovedì sera ha voluto piazzare un ulteriore colpo clamoroso ingaggiando Vincent Alain Laurini, difensore/terzino classe ‘89 francese che come Mattiello era nel massimo campionato italiano fino a soli tre anni fa avendo chiuso col Parma dopo aver vestito le maglie di Fiorentina ed Empoli... dove lo chiamavano “Concorde”. L’idea di prender Laurini è nata due settimane fa: coincidenza ha voluto che il tecnico della Juniores pietrasantina Luigi Troiso in un corso Uefa D a Lucca incontrasse il 35enne che abita a Tonfano e che ha ancora voglia di giocare. Il presidente Sacchelli, il vice Galeotti ed il ds Baldacci non si sono fatti scappare l’occasione.

Simone Ferro