Lavoro condiviso con i "centri coni». Pro Soccer e Condor, progetto insieme

Continua il percorso della Pro Soccer Lab con il progetto Centri Coni. L’iniziativa ha come obiettivo di innalzare la qualità dei tecnici di tutti i centri del territorio e, al tempo stesso, ricerca a livello provinciale e regionale. Sono sei i Centri Coni in provincia e per questa parte di progetto ne sono stati abbinati due per fare uno scambio di tecnici e di esperienze in ambiti sportivi differenti. La Pro Soccer Lab è stata abbinata alla Polisportiva Condor Grosseto, con una prima attività fatta dai Condor, che portano avanti principalmente football americano e cheerleading, al centro sportivo Casamorino di Castiglione.

"Un’esperienza che facciamo con grande piacere – dice Benedetta Mazzini, presidente della Pro Soccer Lab – per continuare a crescere insieme ai nostri tecnici, facendo divertire i ragazzi. Tutto questo facendo sempre più sinergia con le altre società sportive del territorio e confrontandosi anche con le altre attività sportive facendo provare ai ragazzi nuovi sport".