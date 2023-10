L’avversaria di domani. Prato altalenante, ma attrezzato. E in casa sta andando forte

Un appuntamento da non sbagliare. Domani, nell’anticipo delle 14.30 sul campo del Prato, il Forlì 2.0 forgiato da mister Mauro Antonioli scende in campo per dare continuità a una serie di risultati positivi che ha portato al terzo posto assieme al Victor San Marino. Considerato anche l’ultimo match della gestione Martini i biancorossi hanno messo assieme ben 13 punti in cinque gare. Un ascensore che ha risvegliato giustificate speranze d’alta classifica.

Nel match del Lungobisenzio i galletti affronteranno un Prato che, con 10 punti, naviga a metà classifica. Al contrario dello score in trasferta, dove l’undici toscano mostra tre ko in quattro gare, il rendimento della squadra di mister Raffele Novelli tra le mura amiche è di due vittorie, di spessore, con Aglianese (3-0) e Sammaurese (2-1), e un pari 1-1 con la capolista Ravenna.

Sulla panchina biancazzurra Novelli, dedito al 4-3-3, è subentrato a Lucio Brando dopo le quattro giornate di squalifica e la burrascosa sconfitta alla 1ª giornata patita, ingiustamente, in casa del Carpi (3-2), impostosi con una contestatissima rete, a gioco fermo, nel recupero.

Domenica scorsa il Prato ha confermato le difficoltà in trasferta andando a perdere 1-0 in casa del Certaldo, penultimo in classifica. Molto rinnovato il parco giocatori della prima squadra del club. Tra i pali è arrivato Pietro Balducci, classe 2003, proveniente dal Carpi dove ha totalizzato 28 presenze nella scorsa stagione in D. Nel pacchetto arretrato è stato inserito il centrale Mattia Monticone (’94), scuola Sampdoria, prelevato dal Varese con cui ha giocato, in serie D, 31 partite dopo le esperienze in C con Pavia e Lumezzane. In arrivo anche il terzino 23enne Bruno De Pace. proveniente dal Trapani (serie D).

Il nuovo elemento di spicco inserito a metà campo è Daniel Gemignani (’94), forte di oltre ottanta gare giocate in serie C, con Viareggio, Barletta, Savona e Pontedera, anno scorso in serie D con la maglia dell’Adriese. Sulla fascia destra il volto nuovo è quello di Christian Casucci (2004), reduce dal buon campionato col Carpi. Due i rinforzi per l’attacco: il 26enne Giuseppe Tedesco, autore di 40 reti in serie D, 11 delle quali anno scorso fra Molfetta e Varesina. Con lui Giacomo Marangon (’92) attaccante al gol facile, ben 155 in carriera di cui dieci messi a segno anno scorso col Ravenna.

Fondato nel 1908, il Prato ha giocato ben 76 campionati in serie C, ai quali vanno aggiunti 15 tornei di serie B e anche uno nella Divisione Nazionale, la serie A di un tempo, nel 1928-29. Partendo dal primo faccia a faccia tra Forlì e Prato nella serie C 1930-31 il bilancio vede i toscani in vantaggio con 15 vittorie, 11 pareggi e 10 successi biancorossi. Nella tana dei toscani, in 18 campionati, il Forlì ha centrato solo due blitz: nella serie C 1930-31 per 1-4 e nel 2020-21, in D, con l’1-3 firmato dalla doppietta di Pera e da Sabato.

Per la gara di domani mister Antonioli avrà a disposizione l’intera rosa, Bonandi a parte, compreso il neo arrivato Mirko Drudi, inserito nel gruppo biancorosso in questi giorni.

Franco Pardolesi