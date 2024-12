L’avversario. Consonni punta ancora sul 4-2-3-1: "Ce la giochiamo»

Squadra che vince non si cambia. Potrebbe essere un Grosseto molto simile a quello che ha battuto il Ghiviborgo (col 4-2-3-1) quello che oggi scenderà in campo al Franchi. Mancherà il neo ingaggio Sane per una distorsione così come il portiere sloveno Lampret non ancora tesserabile. C’è invece il mediano Sabattini appena arrivato dalla Sangiovannese e che andrà in panchina con l’ex Poggibonsi e Badesse Riccobono.

"Il derby è una partita diversa – ha detto ieri mister Consonni a Grossetosport.com – perché è un derby sentito tra due società che in serie D non ci dovrebbe stare. Ma andremo a giocarci la nostra partita con la consapevolezza che proveremo a portare a casa un risultato importante per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e alla società e per cercare di rimanere attaccati a chi sta davanti. Sono contento per i tanti tifosi che ci seguiranno. Un attaccamento importante per una squadra che sta facendo qualcosa di importante".

Infine sulla Robur. "Il Siena è solo a tre punti da noi, ha giocatori di qualità ed un allenatore preparato che cura i dettagli. Boccardi e Galligani sono due giocatori di grande qualità che hanno fatto bene a Grosseto e su cui dovremo stare attenti".