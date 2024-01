L’avversario di domani. Il Terranuova Traiana è in grande forma. Striscia positiva da nove partite e finale

In striscia positiva da nove gare e con il pass per la finale di Coppa Italia contro lo Sporting Cecina in tasca (mercoledì 7 febbraio alle 15 a Firenze) il Terranuova Traiana, avversario di domani allo stadio Berni di Badesse (nella foto una fase della sfida di andata), vive un momento eccellente. I biancorossi hanno l’occasione di riaprire il campionato e si presentano contro la capolista col morale a mille dopo il successo sul Foiano. Una stagione che li sta vedendo protagonisti dopo la tremenda amarezza della retrocessione dalla D dello scorso maggio giunta dopo un playout sanguinoso contro il Grosseto. Un solo precedente tra le due formazioni: quello della gara di andata, giocata in provincia di Arezzo lo scorso 15 ottobre e finito in parità con le reti ad inizio ripresa di Biancon e Sacconi. Fu una gara molto vibrante con sette ammoniti e due espulsi in casa bianconera, ovvero Hagbe (rosso diretto nel finale) e mister Magrini che invece stavolta vedrà la sfida dalla tribuna di Badesse.